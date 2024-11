"Era un angelo, una ragazza molto insicura di se stessa. Questa naso gli dava sempre insicurezza".

A Pomeriggio Cinque, parla un'amica di Margaret Spada, la 22enne di Lentini (in provincia di Siracusa) che sarebbe morta per una rinoplastica.

L a giovane ragazza era andata a Roma per sottoporsi a un intervento al naso e si sarebbe sentita male subito dopo la somministrazione dell'anestesia locale.

Dopo le parole della mamma di Marget Spada, un'amica parla delle ragioni che hanno portato la ragazza a voler operarsi: "Per lei l'operazione al naso era una cosa molto importante. Lei non vedeva l’ora di vedersi con questo nuovo naso. Per noi e per il suo fidanzato lei era già bellissima così. Io non so dove lei abbia scelto questo medico, ma non è giusto morire così"

Anche la mamma aveva spiegato la decisione di Margaret di sottoporsi all'intervento al naso: "Questo piccolo difetto non la faceva stare bene e, come tutte le ragazze vanitose, aveva questo desiderio da sempre, anche se il papà e il fidanzato non erano d'accordo".

