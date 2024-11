Muore a 22 anni per una rinoplastica, la madre: "Era una ragazza dolcissima"

La puntata di Pomeriggio Cinque in onda mercoledì 13 novembre si apre sul caso di Margaret Spata, la 22enne di Lentini (in provincia di Siracusa) morta per una rinoplastica. Come ricostruito dalla trasmissione condotta da Myrta Merlino, la giovane era andata a Roma per sottoporsi a un intervento al naso e si sarebbe sentita male subito dopo la somministrazione dell'anestesia locale. "Margaret era una ragazza dolcissima, una di quelle persone buone che non si arrabbiava mai", è il ricordo della madre in un audio mandato in onda nella trasmissione di Canale 5. "Era solare, stravagante nel suo stile unico. Il suo sorriso è quello che rimane a tutti". La donna si è poi soffermata sulla decisione di Margaret di sottoporsi all'intervento al naso: "Questo piccolo difetto non la faceva stare bene e, come tutte le ragazze vanitose, aveva questo desiderio da sempre, anche se il papà e il fidanzato non erano d'accordo".

