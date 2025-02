Malta, Claudia Chessa sul fidanzato: "Mi ha morso le dita fino a farmele sanguinare"

Lunedì 3 febbraio va in onda a Pomeriggio Cinque l'intervista esclusiva a Claudia Chessa, la ragazza di 18 anni precipitata da un balcone di un albergo a Malta dopo una lite con il fidanzato Alessio Lupo, dj ventisettenne originario di Arzachena. In collegamento da La Valletta, dove è stata ricoverata dopo l'incidente, Claudia racconta ai microfoni della trasmissione condotta da Myrta Merlino cosa è accaduto quella sera: "Ci stavamo divertendo in discoteca, a un certo punto Alessio ha avuto dei problemi con degli sconosciuti e abbiamo deciso di cambiare locale per poi ritornarci. I problemi tra noi due sono iniziati verso l'ora di chiusura del locale, quando ho visto Alessio un po' diverso dal solito. A quel punto lo seguo in bagno e vedo lui con uno sconosciuto fare uso di droghe. In passato era già successo che lui facesse uso di droghe di fronte a me". Claudia Chessa continua il racconto della sua versione dei fatti: "Una volta giunti nella stanza d'albergo, abbiamo iniziato a litigare. Gli ho detto che ero molto delusa dal suo gesto, ero molto arrabbiata. (...) Alessio ha iniziato con un morso a un dito della mano, poi ha provato a soffocarmi con un cuscino, mi ha morsicato le dita dei piedi fino a farmele sanguinare, mi ha promesso che me le avrebbe stappate. Mi ha tirato per i capelli. Ero terrorizzata dal suo sguardo, dalle sue parole, dai suoi gesti. Ha iniziato a prendermi a pugni sul viso e sul petto. Mi ha promesso che io da quella stanza non sarei uscita viva quella notte".

Visibilmente provata, la ragazza prosegue dicendo: "A quel punto io ho pensato a mia madre, alla mia famiglia, ai miei nipoti, ho iniziato a pensare che non li avrei più visti, ero disperata. Cercavo di tranquillizzarlo ma era impossibile, entrava e uscita dal bagno continuamente. Io a quel punto scendo dal letto, vado sul balcone, lo scavalco e rimango qualche secondo appesa. La mia paura era che lui mi spingesse. Ho spalancato gli occhi, sono scesa dal tendone e ho salito le scale in cerca di aiuto, di persone. Ho trovato un gruppo di ragazzi e ragazze e ho chiesto loro di chiamare l'ambulanza. Avevo paura che lui arrivasse lì da un momento all'altro. Alessio è arrivato dopo qualche minuto come se nulla fosse successo. Ai ragazzi che mi hanno soccorso ha detto che stavamo litigando e che io ero pazza".

Riguardo la lite che avrebbe preceduto la caduta nel vuoto di Claudia Chessa, ai microfoni di Pomeriggio Cinque Alessio Lupo ha raccontato: "C'è stata una discussione come accedeva molto spesso. Discussioni da persone normali, a volte si arrivava un po' più, anche verbalmente, a insulti. Quella sera, dopo un litigio verbale, lei era seduta sul letto, poi, quando io sono andato verso il bagno, ho sentito il botto. - ha spiegato il dj originario di Arzachena - Filmavo i nostri litigi per tutelarmi, perché ultimamente stavano sempre di più diventando burrascosi e pesanti".

