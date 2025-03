A tre anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, ospite e Pomeriggio Cinque News parla Gabriella Micheli, la vicina di casa della donna di cui si sono perse le tracce dal 14 dicembre 2021 e il cui corpo è stato ritrovato cadavere il 5 gennaio 2022, all'interno di due sacchi neri nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste.

Intervistata in collegamento da Trieste da Myrta Merlino, Gabriella racconta di aver visto Liliana il giorno prima della scomparsa e spiega il suo punto di vista sulla vicenda: "Dopo 3 anni e mezzo di sofferenze, finalmente siamo riusciti a gridare al mondo che Liliana non si sarebbe mai e poi mai uccisa. Vederla in quei sacchi dell'immondizia non ho mai potuto reggerlo. In questo modo dire che si è trattato di un suicidio non è possibile, un suicidio taroccato come dico io. Adesso finalmente con la perizia della dottoressa Cattaneo è stato dimostrato che Liliana prima di morire aveva avuto un alterco". La perizia a cui fa riferimento Gabriella Micheli dimostrerebbe infatti che Lilly sarebbe stata vittima di un'aggressione brutale e che avrebbe tentato di difendersi.

La vicina di casa di Lilly Resinovich continua: "Dobbiamo capire con chi era quella mattina Liliana, chi era la persona che l'ha picchiata. Liliana è entrata in quel boschetto orizzontale, non sarebbe mai entrata con le sue gambe". Gabriella dice la sua anche sul rapporto tra Liliana Resinovich e il marito, Sebastiano Visintin: "Non litigavano mai, anche perché lei gli diceva sempre di sì, quindi non c'era motivo di litigare con Liliana. Come ho dichiarato fin da subito, lei era una persona che veniva dominata dalla personalità del marito".

