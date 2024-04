La Pupa e il Secchione, Enrico Papi torna alla conduzione: "Mi sento più maturo"

" Per me la Pupa è un modo di vivere molto divertente". Ospite di Pomeriggio Cinque, Enrico Papi presenta la nuova edizione del reality di Italia 1 La Pupa e il Secchione, al via mercoledì 10 aprile in prima serata.

"Sono due mondi antitetici, diversi e lontanissimi, ma che vivono benissimo. Sia la Pupa, che magari ha studiato poco o quasi niente e si diverte parecchio, sia il Secchione, che, invece, non ha mai visto una Pupa da vicino, neanche mai sfiorata," spiega il conduttore.

Lo scopo del programma è semplice: "È un esperimento perché si cerca di far sì che questi due mondi provino a convivere. Immagina un Secchione, che ha sempre studiato e non ha mai visto da vicino una bella ragazza e deve dividere con lei la villa, la stanza e soprattutto il letto".

Enrico Papi presenta a Pomeriggio Cinque la nuova edizione de La Pupa e il Secchione

Enrico Papi torna nel programma dopo esserne stato il padrone di casa nel 2006 e nel 2010: "Rispetto alle prime due edizioni che ho co-condotto, la prima con Federica Panicucci e la seconda con Paola Barale, qui faccio tutto da solo, e quindi sono diventato, tra virgolette, più maturo e mi divido facendo il buono e il cattivo. Mi sento più maturo anche nella conduzione".

Altro ritorno è quello di Paola Barale in giuria, accompagnata dal campione Aldo Montano e dalla giornalista Candida Morvillo.

