Ilaria Sula, la sua migliore amica: "Mark Samson mi ha scritto fingendosi lei"

Nella puntata di mercoledì 9 aprile, Pomeriggio Cinque si focalizza sul delitto di Ilaria Sula, la ventiduenne uccisa dall'ex fidanzato Mark Antony Samson al culmine di una lite. La trasmissione condotta da Myrta Merlino ha trasmesso in esclusiva le dichiarazioni di Maria Sofia Lombardo, coinquilina e migliore amica della vittima. "Quel pezzo di m****, perché si deve chiamare così, ha continuato a scrivermi il giorno stesso in cui ha gettato il corpo. Si è visto con me dopo un'ora, quindi io sono distrutta e a pezzi. Eravamo praticamente sorelle". La giovane ha quindi proseguito soffermandosi sul rapporto con Mark Antony Samson: "Lui mi aveva scritto che aveva bisogno di parlare, di potersi sfogare con qualcuno, di raccontare questa situazione che non andava, tra alti e bassi con Ilaria".

Mentre sull'incontro con il ragazzo, Maria Sofia Lombardo racconta: "Quella sera ha parlato della palestra, era tranquillissimo e non ha accennato a Ilaria, nessuna frecciatina, niente di niente". E ancora: "I giorni in cui Ilaria era "scomparsa" mi ha chiesto che cosa facevo, se uscivamo, se ci vedevamo, conversazioni normali, tant'è che quando poi si è scoperto quello che ha fatto io non ci credevo". "Dal telefono di Ilaria, Samson, mi aveva scritto che si vedeva con questo ragazzo che non aveva mai visto, era fuori città, vicino Napoli, che non mi voleva mandare la posizione nonostante gliel'avessi chiesta tre o quattro volte durante la conversazione di tutta la settimana - ha aggiunto durante la videochiamata con l'inviato Claudio Giambene -. Sembrava che scrivesse veramente lei, perché lui la conosceva talmente bene che sapeva cosa scrivere e come scriverlo".

