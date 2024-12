In collegamento con Pomeriggio Cinque, Guido Crosetto commenta un video deepfake che utilizza il suo volto per truffare gli utenti.

La truffa diffusa via social è stata individuata e denunciata dal Ministro della Difesa. “Ho visto video che hanno utilizzato il volto di Giorgia Meloni, Mario Draghi, Berlusconi e tanti altri con l’intelligenza artificiale. Io ero convinto che tutti capissero che si trattasse di una truffa, ma poi sono stato contattato da un conoscente”, spiega Crosetto.

Il Ministro sottolinea l’importanza della sicurezza sul web: “Dovrebbe essere la piattaforma a garantire che i suoi video non siano delle truffe. Dobbiamo porci il tema e vedere se ci può essere un modo. Ci potrebbero essere degli utilizzi pericolosi. Serve l’obbligo di controllo per le piattaforme”.

Guido Crosetto aveva scritto un post per raccontare l’accaduto: "Su un social importante, Facebook, dei delinquenti patentati possono pubblicare video così per ingannare le persone più ingenue. Io pensavo che fosse impossibile che qualcuno ci cascasse, ma poi ho ricevuto un messaggio da una persona che conosco che mi chiedeva: 'Se lo dice lei allora posso farlo'. È ingiusto che tali truffe possano essere fatte senza che le piattaforme su cui vengono postate debbano rispondere in solido".

