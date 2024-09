Nel corso della puntata di mercoledì 25 settembre di Pomeriggio Cinque, si commenta lo scontro avvenuto al Grande Fratello tra l'opinionista Beatrice Luzzi e la concorrente Shaila Gatta. L'opinionista aveva accusato l'ex velina di provocare i concorrenti uomini all'interno della casa, attirando le attenzioni di Javier Martinez e Lorenzo Spolverato.

"Noi abbiamo fatto delle battaglie pazzesche quando le ragazze si mettevano la minigonna e questa è una battaglia culturale già fatta, degli impulsi dei maschi a noi non ce ne frega niente", dice la conduttrice Myrta Merlino commentando le parole di Luzzi.

Beatrice Luzzi contro Shaila Gatta al Grande Fratello: cos'è successo?

Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 23 settembre su Canale 5, Beatrice Luzzi aveva criticato gli atteggiamenti di Shaila Gatta dentro la Casa: "La donna è libera, sì, ma in una situazione di quel genere la sua libertà finisce dove la provocazione diventa irrispettosa nei confronti dei maschi che sono lì, che devono controllare degli impulsi inevitabili e naturali".

Shaila Gatta aveva prontamente ribattuto: "Non è una mia responsabilità quello che pensano gli altri e penso di non aver fatto male a nessuno. È un problema loro se stanno in difficoltà. Mi piace provocare perché sono una donna libera e va bene così".

Gli ospiti di Pomeriggio Cinque rispondono a Beatrice Luzzi

Stefania Orlando, ospite in studio a Pomeriggio Cinque, critica le parole di Beatrice Luzzi: "Gli impulsi sono gli uomini che li devono tenere a bada, non è che siamo noi che dobbiamo stare attente. Mi sembra una frase un po’ bigotta che ci riporta indietro nel tempo".

Interviene anche Vladimir Luxuria: "Gli uomini, se hanno delle reazioni, se le devono reprimere perché è un problema degli uomini e non di una donna".

