Grande Fratello, le immagini della nuova casa

In attesa della prima puntata del Grande Fratello, in partenza lunedì 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini, a Pomeriggio Cinque vengono mostrate in anteprima le immagini della nuova Casa dei futuri concorrenti.

Tra questi, ci sono le ex ragazze di Non è la Rai Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere, la cantante Jessica Morlacchi, gli attori Luca Calvani e Clayton Norcross e l'ex concorrente di Temptation Island Lino Giuliano.

A Pomeriggio Cinque è stato annunciato anche l'ingresso del ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi. Insieme a loro la ex velina Shaila Gatta, la modella brasiliana Helena Prestes e l'attrice Clarissa Burt.

A commentare le gesta dei concorrenti ci saranno le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

