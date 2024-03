Nel processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, l'incontro in aula tra Chiara Tramontano e Alessandro Impagnatiello. A Pomeriggio Cinque, le parole della sorella della vittima

Nella giornata di giovedì 21 marzo, il processo per l'omicidio di Giulia Tramontano, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, ha visto l'incontro in aula tra l'imputato e la sorella di Giulia, Chiara Tramontano. La ragazza di 29 anni è stata trovata morta a Senago, nel milanese, ed era incinta di 7 mesi.

"Nella sua lunga deposizione durata quasi due ore, Chiara Tramontano non ha mai chiamato Impagnatiello per nome e cognome, ma lo chiamava l'imputato. Una deposizione molto importante dove ha ripercorso tutte le tappe di questa terribile vicenda. Chiara ha tirato fuori la sua voglia di combattere per fare giustizia a sua sorella e al suo nipotino mai nato", spiega l'inviato di Pomeriggio Cinque.

Omicidio Giulia Tramontano, in aula la sorella Chiara Tramontano

Chiara Tramontano, le parole in aula su Impagnatiello

In aula a Milano, Chiara Tramontano ha raccontato il rapporto tra la sorella e Impagnatiello: "Tra l'imputato e mia sorella c'erano attriti da subito per lo stile di vita. Giulia si lamentava perché era sempre assente da casa. Quando scopre di essere incinta, Giulia mi fa una videochiamata ed era tra le lacrime. L'imputato aveva detto di non volere quel bambino per un'impossibilità economica. Giulia decise di prendere appuntamento per interrompere la gravidanza. Il giorno dell'aborto ha cambiato idea".

All'uscita dell'aula, Giulia Tramontano descrive ai giornalisti le tecniche che Alessandro Impagnatiello avrebbe utilizzato per allontanarla da sua sorella e isolarla dalla famiglia e dagli amici: "Giulia era convinta di vivere la sua vita da sola e con il bambino. Lei avrebbe ripreso la sua vita da sola con l'aiuto della famiglia. Giulia non mi ha detto più nulla di loro. Lui le diceva di non darmi retta perché ero una persona con dei pregiudizi. Lui aveva capito che potevo allontanare Giulia da lui e voleva farmi fuori. Era una situazione psicologica pesante, così lei era dipendente da quello che lui diceva. Era una donna in carriera, molto sensibile e fiera. Ci aspettiamo che giustizia sia fatta". TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE