Giulia Cecchettin, lo zio commenta il processo a Filippo Turetta: "Oggi giornata dura"

Nel giorno dell'inizio del processo a Filippo Turetta, Pomeriggio Cinque torna a occuparsi dell'omicidio di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne uccisa l'11 novembre 2023 a Fossò (Venezia), con un'intervista in diretta ad Alessio Cecchettin, lo zio della vittima.

L'uomo commenta la decisione di Turetta di non presentarsi in aula: "Sapevamo che non si sarebbe presentato. Non so se abbia sbagliato o no".

Alessio Cecchettin a Pomeriggio Cinque

Lo zio sottolinea come la famiglia sia rimasta unita: "Lo saremo sempre anche se questa tragedia ci ha colpito. Oggi è stata una giornata un po’ dura". Alessio parla dei suoi nipoti e del forte legame che li unisce: "Giulia, Elena e Davide li posso considerare come figli. L’amore che ho per i miei nipoti è una cosa immensa".

