A Pomeriggio Cinque si parla del caso di Gessica Disertore, 27enne originaria della provincia di Bari, trovata senza vita nel settembre 2023 sulla nave da crociera su cui lavorava che aveva appena fatto tappa a Porto Rico. Inizialmente la morte della ragazza era stata segnalata come suicidio, ipotesi esclusa dopo l'autopsia svolta in Italia sul corpo della giovane. Il ritrovamento di Gessica è avvenuto nella sua cabina, dove è stata rinvenuta in parte senza vestiti e con una cintura al collo.

Una supposizione, quella del suicidio, alla quale la madre di Gessica Disertore non ha mai voluto credere. Patrizia Zonno lo ribadisce anche ai microfoni di Pomeriggio Cinque: "Non si sarebbe mai suicidata mia figlia, amava molto la vita, era una ragazza solare, allegra. A noi diceva sempre che andava tutto bene. Senza ombra di dubbio Gessica è stata uccisa. Con mia figlia siamo morti anche noi. Io voglio sapere il motivo perché questi mostri hanno ucciso mia figlia. Mia figlia voleva solo lavorare e tornare a casa".

