Funivia Monte Faito, precipita una cabina: ci sarebbero delle vittime

Pomeriggio Cinque segue da vicino gli aggiornamenti sull'incidente alla Funivia del Monte Faito, dove una cabina sarebbe precipitata in un dirupo prima di arrivare al capolinea in seguito a un guasto sul tratto che collega la città di Castellammare di Stabia alla cima della montagna. "La cabina è precipitata, a bordo c'erano cinque persone: quattro turisti e un tecnico", è la testimonianza riportata dall'inviato Vincenzo Rubano durante la puntata in onda giovedì 17 aprile. Quindi, nel collegamento telefonico ha annunciato: "Ho parlato in questo momento con il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso, che si sta recando sul posto e che mi ha confermato che ci sarebbero delle vittime. Sento un elicottero che sta sorvolando la zona, anche il recupero delle persone in questo momento è particolarmente complesso".

"Purtroppo da Castellammare di Stabia arrivano notizie pessime perché la cabina più vicina alla stazione del Monte Faito con cinque persone a bordo si è sganciata ed è caduta nel dirupo - ha ricostruito poco dopo la conduttrice Myrta Merlino -. La navetta è stata individuata da un elicottero, i vigili del fuoco sono lì e stanno cercando di soccorrere. Purtroppo però le ultime ore parlano di almeno tre vittime, un ferito grave e un disperso, si sta di fatto cercando la quinta persona".

