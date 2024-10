Festa dei nonni, sorpresa in diretta per Rosanna Lambertucci: in studio la nipote Caterina

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque di mercoledì 2 ottobre, giorno in cui si celebra la festa dei nonni, Rosanna Lambertucci, ospite del talk, riceve una sorpresa dalla nipote Caterina. In studio, la conduttrice Myrta Merlino annuncia la visita con queste parole: "Abbiamo pensato che magari non avevi voglia di aspettare fino a stasera. L’abbiamo fatta venire qua".

Lambertucci, colpita dall’arrivo della nipote, racconta il loro legame: "Stasera festeggio la festa dei nonni con Caterina mia", aggiungendo poi un ricordo significativo: "Mi ha accompagnata anche all’altare".

Rosanna Lambertucci e la nipote Caterina

La sorpresa in diretta lascia Lambertucci senza parole: "Mi hai spiazzata. In genere si crede che queste cose siano programmate, giuro non sapevo niente. Ricorderò questo giorno per tutta la vita". Poi Lambertucci rivela: "Sul telefonino è salvata come Caterina mia, perché io la considero così".

Lambertucci condivide anche un momento intimo della sua vita, riflettendo sulle difficoltà che ha vissuto prima dell'arrivo di Caterina: "Con tutte le difficoltà che ho avuto io, di avere Angelica, e quindi con che ansia ho partecipato poi all’arrivo di Caterina, ti puoi immaginare oggi l’amore infinito".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE