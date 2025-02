Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro: "La malattia di nostra madre ha unito me e mio fratello come non mai"

Ospiti a Pomeriggio Cinque, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro raccontano di quanto la malattia della madre, Eleonora Giorgi, affetta da un tumore al pancreas diagnosticatole a fine 2023, li abbia ravvicinati.

"Siamo stati fondamentali l'uno per l'altro in questo percorso - dice a Myrta Merlino Paolo Ciavarro, figlio dell'attrice e del suo secondo marito, Massimo Ciavarro - Ci siamo uniti come non mai nella nostra vita. Ci eravamo un pochino persi perché chiaramente la vita, il lavoro, le famiglie scorrono su binari paralleli, come dice Andrea nel suo libro, e questo anno ha fatto sì che questi binari si siano uniti ed è stato bellissimo".

Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e di Angelo Rizzoli, aggiunge: "Mamma ci ha insegnato l'onestà di fondo con il proprio pubblico. Lei ha voluto raccontare di questa malattia, perché lei si sentiva in dovere di raccontarla al suo pubblico e di non tradirlo all'ultimo. Chi viene colpito dalla malattia non deve chiudersi fino a rimanere solo e arrivare sul fondo, perché sul fondo non c'è nulla".

