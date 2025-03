Addio Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli: "Ha portato avanti questo percorso sempre col sorriso"

Lunedì 3 marzo Pomeriggio Cinque ha reso omaggio a Eleonora Giorgi, la star del cinema scomparsa all'età di 71 anni dopo aver combattuto contro il tumore al pancreas. Oltre al commosso omaggio di Myrta Merlino e alle testimonianze di amici e colleghi, la trasmissione di Canale 5 ha mostrato le dichiarazioni del figlio di Eleonora, Andrea Rizzoli. "Ringraziamo ancora tutti per le dimostrazioni di affetto e l'attenzione", ha affermato il primogenito dell'attrice, dando appuntamento a mercoledì 5 marzo alle 16, alla Chiesa degli Artisti di Roma, per i funerali. "Mamma ha portato avanti tutto questo percorso sempre col sorriso, cercando di ispirare gli altri a fare lo stesso. In questo momento non ci sentiamo di dire altro", ha concluso Andrea Rizzoli, accompagnato davanti ai microfoni anche da Paolo Ciavarro.

