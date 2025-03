Addio Eleonora Giorgi, il ricordo di Myrta Merlino: "Ci ha insegnato a vivere intensamente fino all'ultimo giorno"

La puntata di Pomeriggio Cinque in onda lunedì 3 marzo si apre nel ricordo di Eleonora Giorgi, la star del cinema scomparsa a 71 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. "Per noi è un giorno triste, doloroso, difficile, ma vogliamo ripartire con le sue parole: ogni giorno è un regalo. Questo diceva e lo ha detto fino all'ultimo. Parole che rappresentano un testamento, racchiudono la sua luce", esordisce la conduttrice Myrta Merlino dopo un video-tributo dedicato all'attrice. Quindi prosegue: "Eleonora è stata una presenza così luminosa, ci ha insegnato a vivere intensamente, con gratitudine, fino all'ultimo giorno. Oggi le dedicheremo un racconto speciale, qui nello studio che lei scelse per la prima volta un anno e mezzo fa per raccontare la sua malattia. Un racconto che ha aiutato migliaia di persone che si sentono sole e disperate". Quindi, Myrta Merlino conclude: "Eleonora ci mancherà infinitamente, ma noi sappiamo che lei continuerà a illuminarci".

Dopo aver passato in rassegna alcuni fatti di cronaca, Myrta Merlino ha accolto i suoi ospiti per rendere ancora omaggio a Eleonora Giorgi, ricordando con emozione la decisione dell'attrice di raccontare la sua malattia. "Quando mi chiese di raccontare la malattia da me ebbi i brividi, mi sentii inadeguata, mi sembrava un carico troppo grande da condividere con lei. E mi disse che ne aveva bisogno lei. La forza che ha dato agli altri era una conseguenza della forza che lei traeva dal suo pubblico, aveva bisogno di condividere perché solo così poteva farcela a combattere fino all'ultimo minuto come ha fatto. Perché il suo pubblico era la sua grande, meravigliosa, famiglia".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE