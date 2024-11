Diletta Leotta ospite a Pomeriggio Cinque parla de La Talpa: "Tante sorprese e colpi di scena"

Nello studio di Pomeriggio Cinque, la conduttrice de La Talpa parla del reality in onda dal 5 novembre su Canale 5

Poche ore prima dell'inizio de La Talpa, Diletta Leotta è ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. La conduttrice del reality in onda da martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, racconta le emozioni legate a questo grande debutto: "Tremo da quanto sono emozionata. Sono contentissima e felice".

Diletta Leotta alla conduzione de La Talpa

Riguardo ai concorrenti de La Talpa, Diletta Leotta aggiunge: "Sono stati straordinari. La cosa bella è stata giocare insieme a loro. Alla fine cambiavo anch'io idea continuamente su chi fosse La Talpa. Ero sempre con il fiato sospeso".

Il cast ufficiale de La Talpa 2024 è formato da: Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e, in gara come concorrente unico, Andreas Muller e Veronica Peparini.

