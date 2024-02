Crollo cantiere Firenze, parla una testimone: "Un grandissimo boato, come una bomba"

"Ho sentito un grandissimo boato, come una bomba o un terremoto". A Pomeriggio Cinque parla una testimone del grave incidente del cantiere del nuovo centro commerciale Esselunga a Firenze, in via Mariti, avvenuto la mattina del 16 febbraio intorno alle 9. Il crollo di uno dei piloni principali del cantiere, che avrebbe coinvolto anche un solaio prefabbricato, sembra essere la causa dell'incidente.

“Ci siamo tutti affacciati, io e i clienti che erano dentro al locale, per vedere cos’era successo. Si è visto un grandissimo polverone e abbiamo tutti temuto il peggio”, racconta Stefania, la proprietaria di un bar di fronte al cantiere. “Non si vedeva nulla, se non la nuvola di polvere, e tante urla degli operai che si stavano rendendo conto di quanto era successo”.

A Pomeriggio Cinque anche le parole di Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: “Stiamo cercando quattro dispersi”.

