Claudia Chessa precipitata dal balcone a Malta, il fidanzato: "Filmavo i nostri litigi per tutelarmi"

Il fidanzato di Claudia Chessa - la ragazza di 18 anni precipitata da un balcone di un albergo a Malta e poi ricoverata in ospedale con lesioni alla schiena - rilascia un'intervista a Pomeriggio Cinque, durante la quale parla di quanto accaduto.

"La prima cosa che mi viene in testa è il dispiacere e il dolore per quello che è accaduto quella sera, quella notte maledetta a Malta - dice Alessio Lupo ai microfoni della trasmissione condotta da Myrta Merlino - Spero che Claudia stia meglio, non ho ancora avuto sue notizie da quando è accaduto il fatto".

Riguardo la lite che avrebbe preceduto la caduta nel vuoto di Claudia Chessa, il ragazzo racconta: "C'è stata una discussione come accedeva molto spesso. Discussioni da persone normali, a volte si arrivava un po' più, anche verbalmente, a insulti".

Quando l'inviato di Pomeriggio Cinque gli domanda se la sera dell'accaduto avesse aggredito Claudia, Alessio Lupo risponde di no. "Mi manca tanto, mi dispiace per tutto, vorrei che tutto questo finisse il prima possibile", aggiunge.

"Quella sera, dopo un litigio verbale, lei era seduta sul letto, poi, quando io sono andato verso il bagno, ho sentito il botto. - conclude il dj originario di Arzachena - Filmavo i nostri litigi per tutelarmi, perché ultimamente stavano sempre di più diventando burrascosi e pesanti".

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, Claudia Chessa si sarebbe buttata dal balcone dell'hotel per sfuggire da una probabile aggressione fisica da parte del fidanzato Alessio Lupo, 27 anni.

