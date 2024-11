Chiara Balistreri denuncia l'ex evaso dai domiciliari: "Non sarò un'altra vittima"

Chiara Balistreri, ventenne di Bologna, racconta la sua storia di violenza a Pomeriggio Cinque. Iniziata a 15 anni, la relazione di Chiara si sarebbe presto trasformata in un incubo fatto di gelosia, controllo e violenze. "Dietro alla violenza fisica, c'è sempre quella psicologica", spiega Chiara, ricordando come il suo ex la isolasse e manipolasse fino a toglierle libertà e autonomia: "Non sarò un'altra vittima".

L'uomo sarebbe arrivato a fratturarle il naso, un episodio che l'ha spinta a denunciare. Nonostante questo e l'arresto dell’aggressore, Chiara vive con il timore di incontrarlo ancora: "So che ha piede libero e potrei trovarmelo davanti da un momento all'altro".

Chiara Balistreri a Pomeriggio Cinque

Durante l'intervista, Chiara evidenzia anche il ruolo della madre del suo ex, che lo avrebbe aiutato nella fuga: "Gabriel, quando è stato arrestato, era in compagnia di sua madre e lei ha mandato a me un vocale dicendo che il figlio mi ha soltanto rotto il naso come se fosse la normalità, come se non fosse niente".

