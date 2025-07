Enrico Valenti, co-fondatore del Gruppo 80 e creatore dei pupazzi di Bim Bum Bam, Uan, Five e Four, si è spento a 71 anni

Ci ha lasciati a 71 anni Enrico Valenti, il creatore di alcuni tra i più amati pupazzi televisivi italiani, tra cui gli indimenticabili Uan e Five.

Co-fondatore del Gruppo 80 insieme a Kitty Perria, Valenti è stato l'artefice dei personaggi protagonisti di programmi cult come Bim Bum Bam.

Enrico Valenti, la nascita di Uan e degli altri mitici pupazzi

Il suo percorso artistico ebbe inizio nel teatro di figura, sia come costruttore che come animatore. I primi passi nel mondo della televisione avvennero con produzioni per TeleReporter, dove lui e la sua socia Kitty Perria conobbero Marco Columbro. Fu proprio in un momento di incertezza professionale, come ha raccontato Valenti stesso a Mediaset Play Cult intervistato da Chiara Galeazzi, che si aprì la porta di quella che sarebbe diventata Canale 5: "Eravamo proprio alla canna del gas, suona il telefono e.. Chi è? Pronto? Sono Silvio Berlusconi!". Silvio Berlusconi commissionò un pupazzo e la risposta fu immediata: "Io e Kitty siamo rimasti su tutta la notte a farlo, ad asciugarlo": nasce così Five, la prima mascotte di Canale 5.

Five, inizialmente, era un pupazzo "tutto in gommapiuma, quindi particolarmente fragile", e la sua animazione era un'impresa complessa che richiedeva l'impiego di quattro persone. Il Gruppo 80, per Five, utilizzò la tecnica del Teatro su Nero, dove gli animatori erano vestiti completamente di nero.

Per la creazione di personaggi come Uan, la mascotte di Italia 1, e Four, quella di Retequattro, Valenti e il suo team abbandonarono la tecnica del Teatro su Nero in favore di quella che lui definiva "una tecnica, diciamo così, di burattino tradizionale: l'animatore infila la mano dietro nella testa, però ce ne vogliono sempre due perché un altro animatore infila la sua mano nella manica".

Uan durante una puntata di Bim Bum Bam

Il lavoro di animazione era fisicamente molto esigente. Valenti ci ha raccontato che "quando tu animi bene hai dolore". Uan richiedeva due persone, mentre per Four, ancora più pesante con il meccanismo degli occhi, ne servivano tre. La coordinazione era fondamentale: "Il lavoro è complesso perché comporta l'identità e l'unione tra il movimento e l'attore che dà la voce". Spesso, "quando ci sono alla scrivania un presentatore e due pupazzi, sotto ci sono quattro persone", mentre "i doppiatori nel frattempo sono di fianco in una cabinetta con un monitor davanti". Questa sinergia permetteva di creare gag improvvisate e reazioni credibili: "Se Uan faceva quello che si offendeva, il movimento doveva rendere credibile questa reazione".

Gli altri pupazzi del Gruppo 80

Oltre a Five, Uan e Four, il Gruppo 80 ha realizzato una vasta gamma di personaggi e costumi per Mediaset. Tra questi, il celebre Telegattone di TV Sorrisi e Canzoni, che Valenti trovava "molto faticoso", e il Tenerone.

La prolificità del lavoro portava a un rapido deterioramento dei pupazzi: "Si logoravano in maniera abbastanza decisa nell'arco di mezza stagione". Si stima che siano state realizzate circa una quarantina di copie di Uan e una dozzina di Five.

Nonostante la fatica e le sfide tecniche, Valenti ci aveva raccontato come "l'atmosfera era sempre molto creativa, molto scambievole, cioè c'erano tante persone che collaboravano per ottenere un prodotto". La credibilità dei pupazzi, in particolare di Uan che "sembrava un bambino vero", era frutto di "tutto l'entourage che faceva funzionare questa cosa in maniera estremamente credibile".

Enrico Valenti e il suo Gruppo 80 hanno contribuito a formare generazioni di professionisti e donato agli spettatori momenti indimenticabili. "Grazie anche a Canale 5 per averci dato questa grande opportunità", aveva concluso Valenti, esprimendo gratitudine per un percorso che ha arricchito l'immaginario cult della televisione italiana.