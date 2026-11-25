Giorgio Panariello torna in tv con il suo nuovo show evento natalizio Panariello sotto l'albero, in onda prossimamente su Canale 5.



"Finalmente ci siamo, dopo tanti anni uno show tutto mio - sono le parole dello stesso Giorgio Panariello durante il promo in cui sembra dare voce ad alcuni dei suoi personaggi -. Insieme a me porterò amici, attori, cantanti, comici. Non potete capire l'emozione, non potete capire che cosa significa per me tornare in tv dopo tanti anni".



Nella straordinaria cornice del Modigliani Forum di Livorno, Giorgio Panariello presenta uno spettacolo che unisce comicità e musica, durante il quale non mancheranno i suoi personaggi più iconici e grandi ospiti.

Panariello sotto l'albero andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.