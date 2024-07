Omicidio Pierina Paganelli, la registrazione audio di una telecamera dei box

A Pomeriggio Cinque News si torna a parlare dell'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa lo scorso 3 ottobre con 29 coltellate e ritrovata senza vita nei sotterranei del palazzo di via del Ciclamino, a Rimini. Durante la puntata di mercoledì 31 luglio, la trasmissione di Canale 5 ha mandato in onda l'audio intercettato da una telecamera di sicurezza dei box: alle ore 22.13 si sente un rumore che potrebbe ricondurre a un respiro veloce e affannoso. Suoni poco chiari che, come spiegato dall'inviata del programma, potrebbero appartenere all'assassino di Pierina. Pochi istanti prima, infatti, le stesse telecamere registrano anche le urla dell'anziana, che grida nove volte in dieci secondi. Tecnici e inquirenti stanno cercando di analizzare quanto emerso, mentre al momento l'unico indagato Luis Dassilva resta in carcere.

