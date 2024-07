Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a coltellate nel garage della sua casa a Rimini , annuncia in un'intervista a Pomeriggio Cinque News la sua decisione di divorziare da Manuela Bianchi.

Ricordando i primi tempi della loro storia d'amore, Giuliano dichiara: "Eravamo ragazzini. Per me è sempre stata speciale e importante". Alla domanda su come valuti il proprio ruolo di marito, risponde: "Ci ho provato". Riguardo alla loro figlia, aggiunge: "Mia figlia sa le cose come stanno, sa realmente le cose come stanno, non è una ragazzina ignara".

"Come sarà la mia vita, con chi sarà, lo scoprirò presto", conclude Saponi. La sua intervista arriva in un momento di forte tensione familiare, poiché Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli, avrebbe recentemente aggredito Manuela Bianchi.

