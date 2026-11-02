Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 9 a venerdì 13 novembre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Per salvare la Kayra Occhiali con un budget limitato, il gruppo propone di organizzare una sfilata promozionale direttamente in azienda.
Dopo un capriccio di Kayra, Aylin accetta di portarla a trovare il padre per un giorno intero. Nejat, informato della sorpresa, decide di restare a casa.
Nel frattempo, Rafet va da Berrin e le mostra, in lacrime, la fotografia che ha trovato, e finalmente i due si parlano: lei gli racconta come è andata via di casa.
Suna e Saniye sono sconvolte e arrabbiate dopo aver scoperto che Pervin è la loro madre e che Sevket ha mentito loro per anni.
Infine, il piano di Serkan e Nejat per scoprire cosa sta tramando Hande ai danni della Kayra Occhiali viene interrotto da un maldestro intervento di Burcu.