Per salvare la Kayra Occhiali con un budget limitato, il gruppo propone di organizzare una sfilata promozionale direttamente in azienda.

Dopo un capriccio di Kayra, Aylin accetta di portarla a trovare il padre per un giorno intero. Nejat, informato della sorpresa, decide di restare a casa.

Nel frattempo, Rafet va da Berrin e le mostra, in lacrime, la fotografia che ha trovato, e finalmente i due si parlano: lei gli racconta come è andata via di casa.

Suna e Saniye sono sconvolte e arrabbiate dopo aver scoperto che Pervin è la loro madre e che Sevket ha mentito loro per anni.

Infine, il piano di Serkan e Nejat per scoprire cosa sta tramando Hande ai danni della Kayra Occhiali viene interrotto da un maldestro intervento di Burcu.

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