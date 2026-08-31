Suna vuole cedere a Hande il suo posto al fianco di Nejat. Inoltre, Hande gli fa visita e trova la lettera d'amore di Suna per Nejat.

Suna è convinta che Nejat si trovi da solo con Hande e lo raggiunge col pretesto di riferirgli di alcune lettere d'amore tra Kayra e Kerem Can.

Hande raggiunge Nejat a casa per lavorare ma Suna è curiosa e fa il possibile per spiarli.

Hande dichiara il suo amore a Nejat usando le parole di una lettera d'amore scritta da Suna.

Infine, Suna si risveglia a casa di Nejat, e ha dei ricordi confusi riguardo alla sera precedente. Non ricorda nemmeno se ha consegnato la sua lettera d'amore.

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