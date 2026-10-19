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My Sweet Lie
SERIE TV19 ottobre 2026

My Sweet Lie, le trame della settimana dal 26 al 30 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity
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Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie: le trame dal 26 al 30 ottobre

Furkan Palalı (Nejat) e Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palalı (Nejat) e Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Nejat decide di affrontare il giornalista Hilmi dopo aver scoperto che Suna lo ha incontrato per convincerlo a non diffondere notizie compromettenti sul suo conto.

Mentre trascorre bei momenti in montagna con Nejat dopo la proposta di matrimonio, Suna è preoccupata all’idea di dover dare la notizia a Sevket.

Suna, a cena con la sua famiglia, non trova il coraggio di dire loro della proposta di matrimonio fatta da Nejat.

Nejat e Suna si fidanzano ufficialmente; Berrin chiederà la mano di Suna per conto di Nejat, ma non tutto va come previsto.

Aylin decide di fare causa a Nejat per ottenere l’affidamento di Kayra dopo che la bambina ha scelto “mamma Suna”.

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