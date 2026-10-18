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My Sweet Lie
SERIE TV19 ottobre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 19 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da lunedì 19 ottobre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di lunedì 19 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 19 ottobre

Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie

Nejat cerca di riavvicinarsi a sua figlia, che trova il supporto di Aylin dopo aver scoperto la verità sconvolgente su Suna.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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