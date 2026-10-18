My Sweet Lie, la puntata del 19 ottobre in streaming

La puntata integrale di lunedì 19 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Nejat cerca di riavvicinarsi a sua figlia, che trova il supporto di Aylin dopo aver scoperto la verità sconvolgente su Suna.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.