My Sweet Lie, la puntata del 16 ottobre in streaming

La puntata integrale di venerdì 16 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Kayra scopre la verità e ha un crollo: sviene e viene portata al pronto soccorso. A seguito dell'accaduto, Nejat e Suna sono distrutti.
La psicologa convince i due a dire finalmente tutta la verità alla bambina.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.