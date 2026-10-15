My Sweet Lie, la puntata del 16 ottobre in streaming

Kayra scopre la verità e ha un crollo: sviene e viene portata al pronto soccorso. A seguito dell'accaduto, Nejat e Suna sono distrutti.

La psicologa convince i due a dire finalmente tutta la verità alla bambina.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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