My Sweet Lie, la puntata del 15 ottobre in streaming

La puntata integrale di giovedì 15 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Aylin sta per lasciare casa di Nejat, ma un mancamento la costringe a passare lì tutta la notte.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.