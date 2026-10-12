My Sweet Lie, la puntata del 13 ottobre in streaming

La puntata integrale di martedì 13 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Nejat va a trovare Aylin in ospedale, ricoverata a causa di un incidente, e rivaluta l’idea che si era fatto di lei dopo aver parlato delle motivazioni che l’hanno portata ad allontanarsi dalla famiglia.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.