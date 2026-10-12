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My Sweet Lie
SERIE TV13 ottobre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 13 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da martedì 13 ottobre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di martedì 13 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 13 ottobre

Ege Kökenli (Aylin) in una puntata di My Sweet Lie
Ege Kökenli (Aylin) in una puntata di My Sweet Lie

Nejat va a trovare Aylin in ospedale, ricoverata a causa di un incidente, e rivaluta l’idea che si era fatto di lei dopo aver parlato delle motivazioni che l’hanno portata ad allontanarsi dalla famiglia.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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