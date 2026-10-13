My Sweet Lie, la puntata del 14 ottobre in streaming

La puntata integrale di mercoledì 14 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Nejat permette ad Aylin di vedere Kayra una volta uscita dall’ospedale.
Nel frattempo, Burcu riceve una dolce sorpresa da Serkan e Tolga chiede a Hande di trasferirsi con lui negli Stati Uniti.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.