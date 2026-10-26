Nejat e Aylin si incontrano presso gli uffici della Kayra Occhiali in presenza dei rispettivi avvocati per definire un accordo sulla gestione della loro figlia Kayra.



Nejat soffre per la prima notte lontano da Kayra, mentre Suna e gli amici cercano di distrarlo e tirargli su il morale.



Nel frattempo, Berrin comunica a Nejat che dovrà interrompere la collaborazione a causa del ricatto di Hande, che minaccia di svelare la sua identità ai figli.



Nejat, sconvolto dalla notizia che Aylin ha ottenuto l'affidamento temporaneo di Kayra, decide di scappare con la bambina e Suna, all'insaputa della donna.



Infine, una volta andati via tutti, Nejat è costretto a parlare con Kayra e a dirle che il giorno seguente dovrà portarla a casa di Aylin.



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