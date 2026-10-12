Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
My Sweet Lie
SERIE TV12 ottobre 2026

My Sweet Lie, le trame della settimana dal 19 al 23 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity
Condividi:

Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie: le trame dal 19 al 23 ottobre

Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie

Sconvolta dalla verità su Suna, Kayra trova il sostegno di Aylin mentre Nejat cerca di ricostruire il legame con la figlia.

Nel frattempo, la stampa rivela che Suna è stata pagata per fingere il matrimonio con Nejat per salvare la reputazione dell’uomo.

Kayra, dopo aver passato una giornata con Rafet, Sevket e Rafet, ripercorre i ricordi di Suna e capisce quanto lei la ami e tenga a lei.

Nejat decide di tenere una conferenza stampa per fare chiarezza sulla situazione della sua famiglia ma viene provocato da un giornalista.

Infine Nejat, durante una festa a casa di Sevket, decide di informare il capo del giornalista in merito all’accaduto.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche

Microdrama
  • Il peccato e la vergogna
  • Rosy Abate - La serie
  • High school secrets
  • Il prezzo del tradimento
  • Unmasked - Nessuno è innocente
  • In sua difesa
  • Forget me not
  • Triangolo d'amore
  • Too young to love me
  • I segreti della porta accanto