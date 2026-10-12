Sconvolta dalla verità su Suna, Kayra trova il sostegno di Aylin mentre Nejat cerca di ricostruire il legame con la figlia.

Nel frattempo, la stampa rivela che Suna è stata pagata per fingere il matrimonio con Nejat per salvare la reputazione dell’uomo.

Kayra, dopo aver passato una giornata con Rafet, Sevket e Rafet, ripercorre i ricordi di Suna e capisce quanto lei la ami e tenga a lei.

Nejat decide di tenere una conferenza stampa per fare chiarezza sulla situazione della sua famiglia ma viene provocato da un giornalista.

Infine Nejat, durante una festa a casa di Sevket, decide di informare il capo del giornalista in merito all’accaduto.

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