Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Sconvolta dalla verità su Suna, Kayra trova il sostegno di Aylin mentre Nejat cerca di ricostruire il legame con la figlia.
Nel frattempo, la stampa rivela che Suna è stata pagata per fingere il matrimonio con Nejat per salvare la reputazione dell’uomo.
Kayra, dopo aver passato una giornata con Rafet, Sevket e Rafet, ripercorre i ricordi di Suna e capisce quanto lei la ami e tenga a lei.
Nejat decide di tenere una conferenza stampa per fare chiarezza sulla situazione della sua famiglia ma viene provocato da un giornalista.
Infine Nejat, durante una festa a casa di Sevket, decide di informare il capo del giornalista in merito all’accaduto.