My Sweet Lie, la puntata del 6 ottobre in streaming

La puntata integrale di martedì 6 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Rafet confida a Pervin il suo disappunto per il comportamento di Sevket.
Nejat conforta Suna, ferita dalle dure parole del padre, e le organizza una sorpresa alla caffetteria.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.