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My Sweet Lie
SERIE TV05 ottobre 2026

My Sweet Lie, le trame della settimana dal 12 al 16 ottobre

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della nuova soap opera turca disponibili in esclusiva su Mediaset Infinity
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Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie: le trame dal 12 al 16 ottobre

Furkan Palali (Nejat) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palali (Nejat) in una scena di My Sweet Lie

Sevket decide di andare a parlare con Perrin in seguito al chiarimento con Rafet e Saniye.

Nejat scopre che Aylin è ricoverata in ospedale dopo un incidente e mette in discussione il suo giudizio su di lei.

Aylin si accorda con Nejat per andare a trovare Kayra. Nel frattempo, Serkan fa una romantica sorpresa a Burcu.

Aylin è in procinto di andarsene da casa di Nejat ma un malore la fa restare per tutta la notte fino alla mattina successiva.

Infine, Kayra, dopo aver scoperto la verità, sviene e viene portata al pronto soccorso. La psicologa li convince a dire tutta la verità alla bambina.

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