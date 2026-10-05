Un'anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre durante i prossimi episodi della prima stagione di My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım), la serie televisiva turca disponibile in esclusiva in streaming su Mediaset Infinity.
Sevket decide di andare a parlare con Perrin in seguito al chiarimento con Rafet e Saniye.
Nejat scopre che Aylin è ricoverata in ospedale dopo un incidente e mette in discussione il suo giudizio su di lei.
Aylin si accorda con Nejat per andare a trovare Kayra. Nel frattempo, Serkan fa una romantica sorpresa a Burcu.
Aylin è in procinto di andarsene da casa di Nejat ma un malore la fa restare per tutta la notte fino alla mattina successiva.
Infine, Kayra, dopo aver scoperto la verità, sviene e viene portata al pronto soccorso. La psicologa li convince a dire tutta la verità alla bambina.