My Sweet Lie, la puntata del 5 ottobre in streaming

La puntata integrale di lunedì 5 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Hande non riesce ad affrontare Nejat.
Inoltre, chiede a Serkan di non rivelare il suo segreto all'amico.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.