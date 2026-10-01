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My Sweet Lie
SERIE TV02 ottobre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 2 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da venerdì 2 ottobre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di venerdì 2 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 2 ottobre

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Sevket si arrabbia con Suna e la manda via di casa.

Distrutta dal dolore, Suna lascia la casa e si rifugia in pasticceria da sua madre.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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