My Sweet Lie, la puntata del 2 ottobre in streaming

La puntata integrale di venerdì 2 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Sevket si arrabbia con Suna e la manda via di casa.
Distrutta dal dolore, Suna lascia la casa e si rifugia in pasticceria da sua madre.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.