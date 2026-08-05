Kayra, sapendo che si sta per avvicinare il suo compleanno, è in trepida attesa della mamma. Purtroppo perde le speranze quando riceve una cartolina in cui la mamma le comunica la sua assenza alla festa. In realtà il messaggio è stato scritto dal padre, Nejat, per nascondere la verità: della donna non si hanno più notizie.

Intanto Suna si reca a casa di Nejat per scusarsi del piccolo incidente capitato nel suo locale. Inoltre, chiede un anticipo sull'affitto dell'immobile che l'azienda dell'uomo ha deciso di prendere in locazione.

Durante l'incontro, Suna si ubriaca e Nejat, non potendola mandare via in quello stato, la fa dormire sul divano in salotto. La mattina seguente Kayra, al suo risveglio, si convince che Suna sia sua madre, e né la donna né Nejat vogliono contraddirla.

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