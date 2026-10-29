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My Sweet Lie
SERIE TV30 ottobre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 30 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da venerdì 30 ottobre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di venerdì 30 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie, la trama del 30 ottobre

Furkan Palalı (Nejat) e Lavinya Unluler (Kayra) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palalı (Nejat) e Lavinya Unluler (Kayra) in una scena di My Sweet Lie

Aylin fa causa a Nejat per avere l’affidamento di Kayra, dopo che la figlia ha scelto “mamma Suna”.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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