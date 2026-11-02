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My Sweet Lie
SERIE TV03 novembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 3 novembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da martedì 3 novembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di martedì 3 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

My Sweet Lie, la trama del 3 novembre

Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie

Nejat, triste per la lontananza di Kayra, viene distratto e consolato da Suna e alcuni amici.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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