My Sweet Lie, la puntata del 28 ottobre in streaming

La puntata integrale di mercoledì 28 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Durante la cena in famiglia, Suna vorrebbe raccontare a tutti della proposta di matrimonio di Nejat ma fatica a trovare il coraggio.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.