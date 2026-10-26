My Sweet Lie, la puntata del 27 ottobre in streaming

La puntata integrale di martedì 27 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Dopo la proposta di matrimonio, Nejat e Suna si godono la loro permanenza nello chalet di montagna. Nonostante ciò, Suna è molto preoccupata per come annunciare la notizia al padre Sevket.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.