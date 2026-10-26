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My Sweet Lie
SERIE TV27 ottobre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 27 ottobre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da martedì 27 ottobre in streaming gratis su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di martedì 27 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 27 ottobre

Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie
Asli Bekiroglu (Suna) in una scena di My Sweet Lie

Dopo la proposta di matrimonio, Nejat e Suna si godono la loro permanenza nello chalet di montagna. Nonostante ciò, Suna è molto preoccupata per come annunciare la notizia al padre Sevket.

I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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