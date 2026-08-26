Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

My Sweet Lie

SERIE TV27 agosto 2026

My Sweet Lie, la puntata del 27 agosto in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da giovedì 27 agosto in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

La puntata integrale di giovedì 27 agosto della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 27 agosto

Una scena di My Sweet Lie
Una scena di My Sweet Lie

Saniye e Rafet decidono di affrontare il padre per chiedere spiegazioni in merito alla convocazione della polizia. I due ragazzi, infatti, sono preoccupati per lui.

Nel frattempo, Nejat sta lavorando al progetto dei nuovi occhiali da presentare alla riunione.

Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche

Video