My Sweet Lie, la puntata del 27 agosto in streaming

La puntata integrale di giovedì 27 agosto della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Saniye e Rafet decidono di affrontare il padre per chiedere spiegazioni in merito alla convocazione della polizia. I due ragazzi, infatti, sono preoccupati per lui.
Nel frattempo, Nejat sta lavorando al progetto dei nuovi occhiali da presentare alla riunione.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.
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