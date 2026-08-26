La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata venerdì 28 agosto in esclusiva su Mediaset Infinity.
Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Nejat assume Rafet come autista di Hande in azienza affinché non dica la verità a suo padre.
Suna si rende conto di essere innamorata di Nejat, ma reprime i suoi sentimenti perché non vuole rinunciare a Kayra.
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