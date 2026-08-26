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My Sweet Lie

SERIE TV27 agosto 2026

My Sweet Lie, le anticipazioni del 28 agosto

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie che verrà pubblicata venerdì 28 agosto in esclusiva su Mediaset Infinity. Ecco tutte le anticipazioni
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La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) verrà pubblicata venerdì 28 agosto in esclusiva su Mediaset Infinity.

Su Mediaset Infinity potete vedere in streaming gratis le puntate di My Sweet Lie già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

My Sweet Lie, le anticipazioni del 28 agosto

Una scena di My Sweet Lie
Una scena di My Sweet Lie

Nejat assume Rafet come autista di Hande in azienza affinché non dica la verità a suo padre.

Suna si rende conto di essere innamorata di Nejat, ma reprime i suoi sentimenti perché non vuole rinunciare a Kayra.

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