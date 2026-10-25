My Sweet Lie, la puntata del 26 ottobre in streaming

La puntata integrale di lunedì 26 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Nejat affronta il giornalista Hilmi dopo aver scoperto che Suna lo ha incontrato per evitare la pubblicazione di informazioni compromettenti.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.