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My Sweet Lie
SERIE TV23 settembre 2026

My Sweet Lie, la puntata del 23 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca My Sweet Lie è disponibile da mercoledì 23 settembre in streaming su Mediaset Infinity
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La puntata integrale di mercoledì 23 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

My Sweet Lie, la trama del 23 settembre

Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie
Furkan Palalı (Nejat) in una scena di My Sweet Lie

Suna vuole che Nejat le dia alcune spiegazioni riguardo il loro bacio.

L'uomo, però, si comporta come se non fosse mai accaduto.

Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

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