My Sweet Lie, la puntata del 23 settembre in streaming

La puntata integrale di mercoledì 23 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Suna vuole che Nejat le dia alcune spiegazioni riguardo il loro bacio.
L'uomo, però, si comporta come se non fosse mai accaduto.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.