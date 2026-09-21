My Sweet Lie, la puntata del 22 settembre in streaming

La puntata integrale di martedì 22 settembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Rafet ha avuto modo di parlare con Berrin della madre defunta.
Il ragazzo, però, inizia a nutrire dubbi sulle circostanze della sua morte e chiede al padre il motivo per cui non siano mai andati a trovarla al cimitero.
Da lunedì 24 agosto, gli episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.