My Sweet Lie, la puntata del 23 ottobre in streaming

La puntata integrale di venerdì 23 ottobre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity
Nejat, durante la festa a casa di Sevket, chiede a Berrin il numero del capo del giornalista per aggiornarlo su quanto accaduto.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.